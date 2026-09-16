Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức, Kiểm tra cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh về thành lập các chi bộ trực thuộc; chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, chuyển giao 16 chi bộ với 158 đảng viên từ Đảng bộ Các Cơ quan Đảng tỉnh về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thành lập mới Chi bộ chuyên trách công tác Đảng và 17 chi bộ trực thuộc.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định chúc mừng các chi bộ được thành lập mới.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 430/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2026 của Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Lý Công Hà – nguyên Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, kể từ ngày 10/9/2026.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lý Công Hà.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng các chi bộ được thành lập và các đồng chí được chỉ định tham gia chi ủy. Đồng chí đề nghị, các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đối với đồng chí Lý Công Hà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đạt hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lý Công Hà hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận công việc, hướng về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; cùng tập thể xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.