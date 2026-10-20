Hội nghị 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân' tại Phan Thiết

Hội nghị diễn ra ngày 20/10 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương

Công an phường Phan Thiết cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo mô hình công an địa phương 2 cấp. Qua đó, tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng; không để tình hình băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành; những vấn đề bức xúc nổi lên được giải quyết kịp thời, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, Nhân dân…

Đại diện lãnh đạo phường và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến nhân dân phường Phan Thiết cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm về trật tự xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, trọng án còn xảy ra.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị

Các ý kiến Nhân dân đề nghị Công an phường tiếp tục siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát từ các dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Đồng thời, triển khai hiệu quả hệ thống camera an ninh; tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, nguy cơ bạo lực học đường…

Người dân phường Phan Thiết nêu ý kiến tại hội nghị

Để giải quyết tận gốc, lực lượng công an phường cần thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin nhanh để sớm ngăn chặn. Người dân mong muốn lực lượng công an tiếp tục bám chắc, gặp gỡ, sinh hoạt với nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của bà con…

Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Đào Quang Thanh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Đào Quang Thanh đề nghị Công an phường đề ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Cùng với đó, nắm tình hình, tham mưu xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình hình phát sinh; triển khai toàn diện, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm…