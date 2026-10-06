Các đại biểu dự hội nghị nói chuyện chuyên đề.

Việc tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tự hào Lịch sử - Văn hóa - Con người Ninh Bình” diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là một trong những nội dung được Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp bản lĩnh, niềm tự hào và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Đồng chí Bùi Thị Lan Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thị Lan Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Ninh Bình hôm nay là sự hội tụ của những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Mỗi địa danh, mỗi di sản, mỗi nhân vật lịch sử, mỗi giá trị văn hóa đều góp phần tạo nên bản sắc riêng và nguồn lực tinh thần quý báu của quê hương. Việc hiểu đúng, hiểu sâu và trân trọng những giá trị đó sẽ góp phần hình thành niềm tin, động lực và ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một tỉnh Ninh Bình mới.

Tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu những nét nổi bật về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Ninh Bình; vị trí đặc biệt của Hoa Lư trong tiến trình lịch sử dân tộc; những giá trị văn hóa, thiên nhiên và hệ thống di sản phong phú của vùng đất Ninh Bình hiện nay.

Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình trao đổi chuyên đề “Tự hào Lịch sử - Văn hóa - Con người Ninh Bình”.

Không chỉ giàu truyền thống lịch sử và di sản, Ninh Bình còn là vùng đất có truyền thống hiếu học, khoa bảng và đóng góp nhiều tài năng cho đất nước. Từ truyền thống khoa bảng trong lịch sử đến phong trào “Hai Tốt”, “Trống Bắc Lý” và những thành tích nổi bật trong giáo dục hiện nay, tinh thần hiếu học, trọng tri thức tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Một nội dung để lại nhiều ấn tượng tại buổi nói chuyện là truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của nhân dân Ninh Bình và các vùng đất hợp thành tỉnh hiện nay. Những sự kiện, địa danh cách mạng, những con người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc là những trang sử có giá trị giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay.

Hội nghị cũng được nghe giới thiệu về những danh nhân, nhân vật lịch sử, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà giáo và những người con tiêu biểu của Ninh Bình, góp phần làm rạng danh vùng đất Ninh Bình trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động BHXH tỉnh có thêm cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về vùng đất mình đang sống, làm việc và cống hiến; từ đó thêm trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống và đóng góp vào sự phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn mới.