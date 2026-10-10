Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, trong quá trình triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, quan điểm của Hội LHPN tỉnh là không dừng lại ở việc thành lập thêm các hợp tác xã, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các hợp tác xã sau thành lập.

Đồng chí Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, mạng xã hội trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị.

Đồng chí khẳng định, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ các mô hình về kiến thức, kỹ năng quản trị, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và kết nối thị trường; đồng thời mong muốn các hợp tác xã, tổ hợp tác chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nữ.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ nhóm sản xuất; nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương; công tác hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành trên địa bàn tỉnh.

Nhiều nội dung tại hội nghị thu hút sự quan tâm, lắng nghe của các đại biểu.

Bên cạnh đó, những câu chuyện thực tế trong hành trình đưa sản phẩm địa phương đến với thị trường cũng được chia sẻ, gắn với việc nâng cao kỹ năng quản trị, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị cũng được lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, giải đáp, góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác đặt câu hỏi cho lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thông qua hội nghị, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực, phối hợp với các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác để hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác về kiến thức, kỹ năng, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Ra mắt 17 hợp tác xã mới thành lập trong năm 2026 do phụ nữ tham gia quản lý.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho hợp tác xã mới thành lập.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt 17 hợp tác xã mới thành lập trong năm 2026 do phụ nữ tham gia quản lý. Đồng thời, trao kinh phí 63 triệu đồng từ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, hỗ trợ Hợp tác xã Chế biến, Kinh doanh thực phẩm sạch Huyền Trang (xã Xuân Ái) mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hệ thống điện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.