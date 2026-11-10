Hội nghị Chu kỳ Khoa học Pháp ngữ châu Á-TBD lần thứ nhất diễn ra tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ ngày 10-12/11, tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC) ở thủ đô Phnom Penh, Hội nghị Chu kỳ Khoa học Pháp ngữ châu Á-Thái Bình Dương (CSFAP) lần thứ nhất chính thức diễn ra với chủ đề "Khoa học và Cộng đồng Pháp ngữ vì hòa bình và ổn định bền vững."

Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cambodia (MEJS) và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) cho biết sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Đây là hoạt động lớn nằm trong chuỗi sự kiện bên lề hướng tới Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, diễn đàn quy tụ 451 đại biểu, trong đó có 217 đại biểu quốc tế cùng đại diện các cơ quan chuyên trách, nhà nghiên cứu và lãnh đạo đến từ 125 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu thuộc 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Pháp, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Lào...

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những thách thức hiện nay đối với giáo dục đại học, hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác, thúc đẩy đóng góp của khoa học đối với mục tiêu hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong khu vực cũng như trên toàn cầu./.