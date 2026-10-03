Hội nghị Chính phủ với địa phương: Cam kết tăng tốc quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 3/10, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương, đại diện các địa phương nhận định, với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh nhiều điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, áp lực về thương mại, năng lượng, logistics và tài chính còn rất lớn, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng là hết sức ấn tượng và tích cực.

Các địa phương đánh giá cao những giải pháp đồng bộ Chính phủ đã thực hiện, vừa thúc đẩy đầu tư, vừa hỗ trợ doanh nghiệp và xử lý những vướng mắc về thể chế, có tác động trực tiếp đến giảm chi phí và nâng cao nguồn lực của nền kinh tế. Đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, gia hạn thuế, phí, lệ phí đã tạo sự ổn định và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị đã được lãnh đạo các địa phương đưa ra, với cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết GRDP bình quân quý 3/2026 của Hà Nội đạt 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng tiệm cận 9%, trong đó dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ yếu, công nghiệp-xây dựng tăng dần qua các quý và đầu tư, tiêu dùng, du lịch tiếp tục được mở rộng.

Tổng vốn đầu tư xã hội của 9 tháng tăng 19%, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 80%. Nhiều dự án lớn của thành phố đã chuyển sang giai đoạn triển khai mạnh, bao gồm các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng và trục giao thông mới, đặc biệt là đã khởi công xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị.

Khối lượng đầu tư xây dựng hạ tầng đã tạo nhu cầu cho xây dựng, vật liệu, cơ khí, vận tải và các dịch vụ liên quan. Thành phố đang tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tìm các nguồn vật liệu mới và tổ chức thi công, ưu tiên các dự án có khả năng tạo ra khối lượng ngay trong quý 4.

Báo cáo về những khó khăn, Chủ tịch Hà Nội cho biết số lượng doanh nghiệp quay trở lại sản xuất và hoạt động chưa thực sự ổn định. Tồn kho sản xuất công nghiệp còn lớn và một số ngành xuất khẩu chưa được phục hồi. CPI bình quân 9 tháng ở mức 4,91%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Thời gian tới thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh kết hợp với kiểm soát giá.

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và bố trí nguồn lực đẩy nhanh các dự án hạ tầng quốc gia trên địa bàn Hà Nội và kết nối vùng thủ đô, trước mắt là dự án Vành đai 5 và các tuyến đường sắt quốc gia qua Hà Nội, dự án đầu mối giao thông và công trình kết nối giao thông của thành phố với các tỉnh, thành phố khác trong khu vực vùng thủ đô. Ông cũng kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá đất mới theo Nghị quyết 21-NQ/TW, tránh việc doanh nghiệp trì hoãn thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, với tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt 9,8%, Thành phố Hồ Chí Minh xác định quý 4 phải tăng trưởng trên 13,25% để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm, đồng thời phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Để tạo đột phá trong quý 4, Thành phố tập trung tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục đất đai, mặt bằng, vốn và lao động; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng, du lịch và thương mại cuối năm.

Về thu ngân sách, Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng nguồn thu, tập trung vào các khoản thu từ đất, hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và xử lý các khoản còn tồn đọng. Đối với đầu tư công, Thành phố quyết tâm giải ngân khoảng 26.000 tỷ đồng vốn còn lại trong quý 4 để đạt 100% kế hoạch.

Thành phố cũng đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối vùng, đường sắt đô thị, các dự án tại Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm logistics, điện tử viễn thông và các dự án đối tác công tư. Đồng thời, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 3 tuyến metro liên vùng với tổng chiều dài khoảng 90 km đang được tập trung thực hiện.

Dự kiến tháng 11/2026, dự án giải quyết ngập do triều cường của Thành phố giai đoạn 1 sẽ được vận hành. Thành phố cũng tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, dự kiến trong tháng 10 thông qua thêm 36 nghị quyết và hoàn thành khoảng 40 nghị quyết còn lại tại kỳ họp cuối năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo đà cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Tập trung các dự án hạ tầng, đa dạng hóa động lực phát triển

Báo cáo những kết quả ấn tượng của tỉnh trong 9 tháng đầu năm với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,31%, đứng thứ 5 cả nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công và đưa ra các cam kết quyết liệt cho quý 4, cùng những đề xuất hạ tầng chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng.

Theo ông Bình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ninh Bình hiện mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, còn thấp so với yêu cầu. Đây là nhiệm vụ cần phải tập trung cao trong quý 4 với trách nhiệm và tiến độ xử lý cụ thể đối với từng dự án. Tỉnh cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, có khó khăn, vướng mắc kéo dài và tài sản công dôi dư để sớm đưa nguồn lực vào sử dụng.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình cũng cho biết địa phương này xác định đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, nhất là quy hoạch chung đô thị Ninh Bình để cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ.

Ông đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Sơn La vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến đường cao tốc này sẽ kết nối các tỉnh Tây Bắc và các trục giao thông huyết mạch Bắc-Nam, cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đường bộ ven biển và đường sắt tốc độ cao trong tương lai để mở rộng kết nối với các khu kinh tế, cảng biển. Đồng thời lãnh đạo địa phương này đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sớm tổ chức lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đẩy nhanh tiến độ thẩm định quy hoạch khu kinh tế Ninh Cơ.

Là địa phương có mức tăng trưởng GRDP thấp, chỉ đạt 5,59% trong 9 tháng, chưa đạt yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt lý giải nguyên nhân chủ yếu là do cơ cấu kinh tế của tỉnh còn phụ thuộc lớn vào sản xuất và phân phối điện, đặc biệt là thủy điện, chiếm 18,04% trong tổng GRDP và chiếm tới 64,94% khu vực công nghiệp và xây dựng.

Trong quý 3, mặc dù điều kiện thủy văn tốt hơn quý II nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng và chỉ tăng 5,58%, trong khi khả năng bù đắp từ các khu vực kinh tế khác như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ còn hạn chế. Trong quý 2, sản lượng điện giảm 21%, dẫn đến tăng trưởng GRDP chỉ đạt 0,89%. Bên cạnh đó, tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 6 từ tháng 3 đến nay vẫn đang phải cấm đường luân phiên theo giờ (từ 7 giờ sáng đến 21 giờ 30), bình quân khoảng 8 tiếng một ngày để phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ và lưu thông hàng hóa.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm, GRDP quý 4 của Sơn La cần tăng trên 13,8%. Đây là mức tăng rất cao, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, nỗ lực rất lớn và hành động quyết liệt. Chủ tịch tỉnh cho hay, tỉnh đã thành lập bốn tổ công tác do bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng để tháo gỡ khó khăn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ của các dự án có khả năng hoàn thành ngay trong quý 4, nhất là các dự án điện năng lượng mặt trời, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, góp phần đa dạng hóa động lực, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, hạn chế phụ thuộc vào thủy điện và những lĩnh vực do thời tiết.

Tỉnh cũng đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ, điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, tạo không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh và khu vực Tây Bắc./.