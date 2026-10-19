Hội nghị chia sẻ vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vừ Thị Mai Dinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Hội LHPN các xã, phường; đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển cộng đồng (GFCD), Tổ chức Care tại Việt Nam.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026). Hòa chung dòng chảy lịch sử vẻ vang của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lai Châu đã trải qua chặng đường phát triển đầy tự hào. Trong giai đoạn 2021-2025, các cấp hội đã hỗ trợ 13.932 hộ gia đình hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn trên 1.000 tỷ đồng thông qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ hàng chục mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, thành lập 13 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ triển khai 980 nhóm sinh kế; kết nối, hỗ trợ gần 4.500 phụ nữ tham gia học nghề và giới thiệu việc làm ổn định cho trên 1.000 chị em…

Cán bộ Tổ chức Care tại Việt Nam chia sẻ về Dự án “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2025 - 2027.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển cộng đồng (GFCD), Tổ chức Care tại Việt Nam chia sẻ về Dự án “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2025 - 2027 do tổ chức Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc (CARE) tài trợ (gọi tắt Dự án SGTF); chia sẻ chuyên đề “Một số giải pháp đảm bảo bình đẳng giới trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển cộng đồng (GFCD) chia sẻ chuyên đề “Một số giải pháp đảm bảo bình đẳng giới trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Thông qua hội nghị đã ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò, đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền ý nghĩa 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tạo diễn đàn chia sẻ một số giải pháp đảm bảo bình đẳng giới trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm lan tỏa hình ảnh, giá trị và tiếng nói của phụ nữ trong thời kỳ mới. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển cộng đồng (GFCD) và Tổ chức Care tại Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Dịp này, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển cộng đồng (GFCD) và Tổ chức Care tại Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.