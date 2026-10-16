Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng livestream, bán hàng online và truyền thông số

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Dự khai mạc hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phòng chuyên môn phường Tân Phong và 130 đại biểu là KOL, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nông dân, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP phường Tân Phong và các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia bán hàng, sáng tạo nội dung trên các nền tảng số.

Đồng chí Lê Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong khẳng định: thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trang bị và nâng cao kỹ năng livestream bán hàng online; hỗ trợ xây dựng kênh bán hàng kết hợp giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ, điểm đến, nét đẹp văn hóa của địa phương trên môi trường số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP trên địa bàn phường. Qua đó, lan toả các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nét đẹp văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực và những điểm đến giàu tiềm năng của phường đến với đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá phường Tân Phong trong giai đoạn mới.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều KOL giàu kinh nghiệm trong việc livestream, xây kênh bán hàng online trên nền tảng số.

KOL chia sẻ kỹ năng bán hàng online trên nền tảng số...

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 16-18/10. Trong 3 ngày, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nông dân, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP phường Tân Phong được các diễn giả, KOL giàu kinh nghiệm chia sẻ, truyền đạt các nội dung: kỹ năng livestream và bán hàng online, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, du lịch và hình ảnh địa phương. Hướng dẫn kỹ năng giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem, tư vấn và chốt đơn hàng; cách xây dựng ý tưởng, lựa chọn chủ đề, thông điệp và xây dựng nội dung phù hợp với các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube; chụp ảnh, quay phim, biên tập video ngắn bằng điện thoại; quản lý và phát triển kênh livestream/bán hàng online, tạo nội dung phù hợp và duy trì tương tác với người xem.

... hướng dẫn hội viên nông dân kỹ năng giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tương tác với người xem trên livestream.

Chia sẻ kỹ năng kể chuyện về điểm đến, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm và con người địa phương; kết hợp quảng bá sản phẩm với quảng bá du lịch. Thực hành trực tiếp livestream giới thiệu sản phẩm, ẩm thực, văn hóa dân tộc Giáy và quảng bá điểm đến tại chợ đêm, chợ phiên San Thàng.