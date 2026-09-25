Hội nghị Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của cơ quan vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Đồng chí Lỳ Lỳ Xá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lỳ Lỳ Xá đã quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo của cấp trên về chuyển hoạt động vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết chuyển hoạt động của cơ quan vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của cơ quan vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, khả năng tổ chức, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chuyển trạng thái của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.