Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác ACMECS, tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong (ACMECS) tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 với sự tham dự của lãnh đạo các nước trong khu vực và Tổng Thư ký ASEAN.

Chuyển hóa sự gắn kết, gần gũi giữa các dân tộc tại tiểu vùng Mekong trở thành lợi thế phát triển cho mỗi nước cũng như tạo thành sức mạnh tổng thể của cả tiểu vùng Mekong là tinh thần hợp tácmà Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (Hội nghị CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI BỐN NƯỚC CLMV VỚI THẾ GIỚI ĐẠT KHOẢNG 1040,7 tỷ USD

Trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị CLMV lần thứ 12 và cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về hai vấn đề gắn bó mật thiết với nhau.

Đó là kết nối bốn nền kinh tế như thế nào để phát huy thế mạnh của mỗi nước, cộng hưởng thành sức mạnh chung, không gian phát triển cho cả bốn nước và làm thế nào huy động nguồn lực để thực hiện những dự án mà các nước cùng ưu tiên. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực.

Hợp tác CLMV được thành lập năm 2004 trong bối cảnh bốn nước đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, theo kịp tiến trình liên kết ASEAN.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, quahơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung.

Theo số liệu từ Ban Thư ký ASEAN, năm 2025 trao đổi thương mại của bốn nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1040,7 tỷ USD, đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới.

“Các nước CLMV đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, năm 2025 FDI đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2024. Các chương trình nâng cao năng lực đã hỗ trợ các nước CLMV thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà bốn nước là thành viên”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác ACMECS, tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) đã triển khai 120 dự án hỗ trợ các nước CLMV trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thuận lợi hóa thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ MSMEs, đào tạo nghề, y tế, sở hữu trí tuệ…

Các dự án này nhận được sự hỗ trợ từ Singapore và một số đối tác phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Australia, Đức… với tổng mức đóng góp khoảng 26,41 triệu USD. 25 dự án đang tiếp tục được triển khai trong năm 2026.

ACMECS – CƠ CHẾ HỢP TÁC NỘI KHỐI ĐẦY ĐỦ 5 QUỐC GIA

Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 do Myanmar chủ trì, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về những ưu tiên chung của năm nước.

ACMECS là cơ chế hợp tác nội khối duy nhất của tiểu vùng hội tụ đầy đủ cả năm nước Mekong – Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Giá trị chiến lược của cơ chế này nằm ở quyền chủ động của năm nước trong việc xác định những lợi ích chung và lựa chọn cách hợp tác với bên ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, những năm đã qua, các thành viên ACMECS đã đạt được một số thành tựu về mở rộng quan hệ đối tác, nỗ lực thúc đẩy quan tâm của quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước, ô nhiễm không khí, kinh tế số, thương mại số và phòng chống tội phạm mạng. Các nước Mekong xác định nhu cầu, còn đối tác có thể đem đến nguồn lực và kinh nghiệm đúng nơi cần thiết.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Những trao đổi và kết quả của các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thành viên tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác của hai cơ chế, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là ở cấp cao. Hội nghị CLMV và ACMECS sẽ tạo thêm cơ sở để các nước gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng và của toàn tiểu vùng. Cùng nhau xây dựng không gian phát triển chung và phối hợp hành động vì một tiểu vùng Mekong hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.