Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing dự Phiên Toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Trưởng đoàn khách mời dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc