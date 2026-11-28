Chỉ trong tám giờ, từ 19h ngày 27.11 đến 3h ngày 28.11, trạm Ba Cung ở Quảng Ngãi ghi nhận 263,8mm mưa. Trong khi đó, đợt mưa lớn được dự báo tiếp tục đến sáng 30.11, đặt nhiều khu dân cư ven sông, vùng trũng và sườn dốc trước nguy cơ ngập lụt, chia cắt.