Tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, Trường Trung cấp 24 Biên phòng huy động lực lượng thực hiện các nội dung trưng bày kết hợp thực tế ảo, tái hiện việc đánh án và nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cứu nạn. Để hiểu thêm về những điểm mới trong lần tham gia triển lãm này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) về chương trình biểu diễn của huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.