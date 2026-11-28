Hội nghị cấp cao hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12
Chiều nay, phiên khai mạc Hội nghị cấp cao hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoi-nghi-cap-cao-hop-tac-4-nuoc-campuchia-lao-myanmar-viet-nam-lan-thu-12-246261128185322978.htm