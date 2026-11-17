Diễn ra trong hai ngày 17–18/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tiền Hải, hội nghị APEC CEO Summit 2026 là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026.

Biểu tượng về Năm APEC Trung Quốc được đặt trên các đường phố tại Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Theo thông tin từ ban tổ chức, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo 12 nền kinh tế APEC, trong đó có Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình; đại diện của 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 cũng góp mặt. Chủ tịch Tập Cận Bình dự lễ khai mạc và phát biểu chính tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị APEC CEO Summit 2026, bày tỏ kỳ vọng các cuộc đối thoại sẽ khơi mở ý tưởng mới, tạo đồng thuận rộng rãi và thúc đẩy tăng trưởng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như kinh tế toàn cầu.

Các nội dung thảo luận tập trung vào kết nối khu vực, xây dựng hệ sinh thái đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) cởi mở và bao trùm, phát triển bền vững, thúc đẩy Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương, hợp tác kinh tế số và chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/11, ông Trần Húc, Chủ tịch Hội nghị cấp cao APEC năm 2026, cho biết các nền kinh tế thành viên đã thảo luận sâu và đạt đồng thuận quan trọng về những vấn đề liên quan đến AI, trong đó có việc triển khai công nghệ này an toàn, ứng dụng có trách nhiệm và vai trò của dữ liệu đối với sự phát triển của AI. Đây cũng là lần đầu tiên các thành viên trao đổi về vai trò của dữ liệu trong thúc đẩy lĩnh vực này.

Bên cạnh triển vọng, những thách thức trong ứng dụng AI cũng được giới doanh nghiệp quan tâm. Tại một phiên thảo luận ở Thâm Quyến, ông Robin Li, Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Baidu của Trung Quốc, cảnh báo việc ứng dụng AI hiện chưa giúp phần lớn doanh nghiệp tăng doanh thu hoặc lợi nhuận. Theo ông, nếu khoảng cách giữa đầu tư và hiệu quả kinh doanh không được giải quyết, những lo ngại về khả năng hình thành “bong bóng” AI có thể trở thành hiện thực.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế khu vực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới thông qua thương mại, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh. Theo ban tổ chức, hội nghị dự kiến công bố Sáng kiến Thâm Quyến, tập hợp các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong khu vực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm của APEC CEO Summit, kết quả hội nghị được thể hiện dưới hình thức một sáng kiến chung.