Hội nghị có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp khu vực.

Năm phương châm và ba kết nối chiến lược

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những kết quả hợp tác CLMV trong hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế, từng bước khẳng định vai trò một cực tăng trưởng năng động của khu vực và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12.

Để hợp tác CLMV thích ứng với những chuyển đổi sâu sắc của tình hình thế giới, hỗ trợ các nước thành viên đạt các mục tiêu phát triển, Thủ tướng đề xuất năm phương châm lớn định hướng hợp tác bốn nước trong giai đoạn mới: phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung, bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên; lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt của hợp tác CLMV; kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt; thúc đẩy kết nối mở, chủ động hội nhập và huy động nguồn lực phát triển; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác.

Tại phiên họp giữa bốn nhà lãnh đạo, Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn 2027-2030 là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo ủng hộ năm đề xuất của Thủ tướng nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển, gồm: quyết liệt tháo gỡ rào cản, vướng mắc để hàng hóa, dòng vốn và lao động lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của bốn nước; hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng CLMV có sức cạnh tranh khu vực; đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân; định vị vai trò mới của CLMV trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng; bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam; khẳng định bốn nước là láng giềng hữu nghị và những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, với nhiều tiềm năng để mở rộng không gian hợp tác. Theo đó, Thủ tướng đề xuất ba kết nối chiến lược nhằm hình thành “cơ sở sản xuất chung”, đưa hợp tác bốn nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Kết nối hạ tầng và logistics: Thủ tướng đề xuất Sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước, nghiên cứu lựa chọn tuyến thí điểm đầu tiên, kết nối các cảng cạn hiện có với cửa khẩu, sân bay và cảng biển thành những tuyến vận chuyển liền mạch; đẩy mạnh số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

Kết nối kinh tế, hình thành những chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng chung. Bốn nước cần nghiên cứu hình thành các khu hợp tác công nghiệp, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tập trung vào sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao; nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bốn nước, kết nối vùng nguyên liệu với khu công nghiệp, chế biến và phân phối.

Kết nối con người, văn hóa và môi trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các nước thành viên cần chung tay thúc đẩy hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái. Thủ tướng đề xuất Sáng kiến Hành trình Di sản, kết nối những di sản thành hành trình du lịch liên quốc gia và bốn nước cùng kể câu chuyện về các nền văn minh dọc sông Mekong; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam nâng cấp Chương trình Học bổng CLMV 2.0, mở rộng sang đào tạo sau đại học và đào tạo nghề, giảng dạy bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Lần đầu tiên Tuyên bố chung tập trung vào ba trụ cột kết nối

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn đề ra trong Khuôn khổ phát triển CLMV, hướng tới đưa các thành viên CLMV trở thành các quốc gia có thu nhập trung bình cao, bền vững vào năm 2030. Hội nghị nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử, phát triển năng lượng tái tạo, áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh; thống nhất các biện pháp ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai, biến đổi khí hậu và quản lý bền vững, công bằng tài nguyên nước sông Mekong.

Các nhà lãnh đạo nhất trí giao các bộ trưởng chuyên ngành nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất, phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện cụ thể của từng nước, đóng góp vào xây dựng một thị trường ASEAN thống nhất. Các nước thành viên và các đối tác đánh giá cao những sáng kiến và định hướng hợp tác do Việt Nam đề xuất.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Hợp tác CLMV lần thứ 12 và hai sáng kiến “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước”, “Hành trình di sản CLMV” do Việt Nam đề xuất. Đây là lần đầu tiên Tuyên bố Hội nghị Cấp cao CLMV tập trung vào tăng cường gắn kết chiến lược giữa bốn nước theo ba trụ cột kết nối về hạ tầng và logistics, kinh tế, con người và hợp tác môi trường, nhất là quản lý bền vững và công bằng nguồn nước sông Mekong.

Tiếp sau Hội nghị, tại lễ chuyển giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Hợp tác CLMV cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh dấu hai năm Việt Nam chủ trì thành công cơ chế hợp tác này.