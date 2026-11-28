Chiều 26/11/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo quốc tế giới thiệu về Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 với sự tham dự của lãnh đạo các nước trong khu vực và Tổng Thư ký ASEAN.

CLMV là cơ chế họp cấp cao giữa 4 nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội của các nước CLMV, hội nhập vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Việc Việt Nam tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 góp phần tạo thêm động lực mới cho tăng cường gắn kết chiến lược, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.

CLMV - Cơ chế hợp tác nhằm gắn kết chiến lược và phát triển bền vững trong khu vực

Hợp tác CLMV khởi nguồn từ ý tưởng thu hẹp khoảng cách phát triển nhằm thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Tháng 12/2003, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo (Nhật Bản), lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ nhất vào dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10 tại Vientiane (Lào) tháng 11/2004.

Việc hình thành hợp tác CLMV là một trong những nỗ lực đáp ứng yêu cầu khách quan của hội nhập tiểu vùng Mekong và ASEAN. Năm 2003, ASEAN thông qua Tuyên bố Bali II (Bali Concord II) khẳng định mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN với 3 cột trụ là Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN (ASCC).

Ngày 28/11/2004, lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã tổ chức hội nghị cấp cao CLMV lần thứ nhất tại Lào.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Vientiane về Tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế giữa các nước CLMV, khẳng định quyết tâm hợp tác của 4 nước CLMV tăng cường hợp tác kinh tế và hội nhập trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và khu vực.

Hợp tác CLMV là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước CLMV, nhưng mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho các nước CLMV.

Hơn nữa, hợp tác CLMV cũng là diễn đàn để các nước CLMV phối hợp trong tiến trình liên kết kinh tế ASEAN.

Về cơ chế hợp tác, hội nghị cấp cao CLMV được tổ chức 2 năm/lần, quyết định những vấn đề lớn và định hướng hợp tác CLMV.

Để triển khai các lĩnh vực hợp tác, các nước CLMV nhất trí thành lập 8 Nhóm công tác gồm thương mại-đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, giao thông, du lịch.

Các Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) CLMV được tổ chức ngay trước Hội nghị Cấp cao. Sau hơn 20 năm hợp tác, cơ chế hợp tác CLMV đã tổ chức được 11 kỳ hội nghị cấp cao.

Lần gần đây nhất, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 11 tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tháng 11/2024. Hội nghị đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, và phát triển thị trường năng lượng nội khối.

Hội nghị cũng thống nhất tăng cường hợp tác quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp thông minh, và chuyển đổi năng lượng bền vững.

Các nhà Lãnh đạo CLMV cũng đề nghị ASEAN cùng với các đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ bốn nước triển khai Khung khổ Phát triển CLMV nhằm xây dựng khu vực CLMV thành trung tâm kinh doanh quốc tế và hướng đến mục tiêu trở thành các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình cao trong năm 2030.

Hội nghị Thương mại Ấn Độ và bốn nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) lần thứ V ngày 21/5/2018, tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/Chanh Đa)

Việt Nam chủ động đóng góp các sáng kiến trong CLMV

Kể từ khi cơ chế hợp tác CLMV ra đời, Việt Nam luôn là thành viên chủ động tham gia tích cực và có trách nhiệm, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác CLMV.

Những đóng góp của Việt Nam có thể kể đến như: Chủ động đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng mới, đóng góp xây dựng các văn bản quan trọng, hình thành và thúc đẩy các sáng kiến, cung cấp hỗ trợ phát triển cho các nước thành viên trong đó có Quỹ học bổng CLMV cung cấp 20 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên các nước CLMV nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tiểu vùng; Đóng vai trò điều phối một số lĩnh vực hợp tác chuyên ngành (phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và truyền thông, thương mại và đầu tư), triển khai được nhiều hoạt động thiết thực giúp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các quốc gia như tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại thường niên giữa các nước CLMV; Thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, tích cực thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia vì sự phát triển chung của khu vực, thúc đẩy hợp tác Mekong ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công các Hội nghị Cấp cao CLMV, đó là Hội nghị cấp cao CLMV 4 (tại Hà Nội, tháng 11/2008) và Hội nghị cấp cao CLMV 8 (tại Hà Nội, tháng 10/2016).

Trong đó, tại Hội nghị cấp cao CLMV 4 tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2008, lãnh đạo các nước đã nhất trí định hướng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác CLMV, bao gồm thương mại và đầu tư, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng, du lịch, phát triển nguồn nhân lực.

Hội nghị khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và doanh nghiệp các nước vào tiến trình hợp tác. Hội nghị nhất trí tạo thuận lợi và thúc đẩy các doanh nghiệp nước thành viên hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, khoáng sản, thủy điện, phát triển hạ tầng, dịch vụ và logistics...

Các nước đánh giá cao Việt Nam thành lập Chương trình Học bổng CLMV. Hội nghị nhất trí giảm tần suất họp Cấp cao CLMV xuống còn 2 năm/1 lần, tổ chức họp Bộ trưởng trước các Hội nghị Cấp cao hoặc giữa 2 kỳ Hội nghị Cấp cao nếu cần thiết, tổ chức họp SOM hàng năm.

Lãnh đạo các nước đã thông qua Danh mục 58 dự án hợp tác CLMV, đồng thời giao các quan chức cao cấp sớm hình thành danh mục dự án ưu tiên kêu gọi tài trợ và xây dựng lộ trình cụ thể triển khai.

Năm 2016, trong vai trò Chủ tịch hợp tác CLMV, Việt Nam tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao CLMV 8 (tại Hà Nội, tháng 10/2016) với việc Lãnh đạo các nước thống nhất giao các Bộ trưởng Kinh tế phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và đơn vị tư vấn xây dựng Khung khổ Phát triển CLMV và báo cáo lên Lãnh đạo Cấp cao để phê duyệt.

Đây là văn kiện có tính định hướng chiến lược về hợp tác kinh tế giữa các nước CLMV, lần đầu tiên được xây dựng kể từ khi hình thành cơ chế hợp tác CLMV.

Sáng 10/9/2021, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh làm Trưởng đoàn và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngoài ra, năm 2010, Việt Nam đã khởi xướng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV, góp phần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và hội nhập.

Việt Nam cũng tích cực tham gia xây dựng các kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác trong thương mại, hải quan, nông nghiệp, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Chương trình học bổng CLMV với 20 suất học bổng mỗi năm dành cho sinh viên của mỗi nước Campuchia, Lào và Myanmar là một đóng góp có ý nghĩa lâu dài của Việt Nam.

Đánh giá về vai trò của Việt Nam, ông Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam nhận định trong hơn hai thập niên qua, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, đặc biệt thông qua hai cơ chế CLMV và ACMECS.

Theo ông Uch Leang, có thể khái quát dấu ấn của Việt Nam qua một điểm nổi bật: Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực tham gia các cơ chế hợp tác tiểu vùng mà còn là một trong những quốc gia có nhiều đóng góp trong việc chuyển hóa các cam kết chính trị và ngoại giao thành những chương trình hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng và phát triển bền vững.

Tiếp nối đà phát triển của cơ chế CLMV, năm 2026, với cương vị Chủ tịch CLMV, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên.

Những nỗ lực đó góp phần củng cố hợp tác tiểu vùng Mekong, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm và phát triển bền vững. Trong năm Chủ tịch CLMV 2026, Việt Nam đã cùng các nước thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2028 tại Hội nghị Bộ trưởng CLMV vào tháng 8/2026 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, 4 nước có thêm cơ chế để cùng quảng bá di sản và đưa các cộng đồng gìn giữ di sản tham gia sâu hơn vào thúc đẩy du lịch trở thành một động lực tăng trưởng.

Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, Việt Nam chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 với sự tham dự của các Nhà Lãnh đạo cấp cao: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện nhiều đối tác phát triển, tổ chức quốc tế lớn.

Hội nghị là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh cục diện thế giới nhiều biến động. Hội nghị cấp cao CLMV 12 có chủ đề “Kết nối CLMV-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng” (Connecting CLMV-Harnessing Potential-Building a Prosperous Future), tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho các hợp tác.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, chủ đề của Hội nghị cấp cao CLMV 12 gửi đi 3 thông điệp, đó là: tăng cường kết nối chiến lược, phát huy tiềm năng và thế mạnh của bốn nước; tạo ra không gian phát triển có tính liên kết cao hơn, qua đó nâng cao năng lực tự cường của mỗi quốc gia và khu vực; từ sự gắn kết, kết nối ấy hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, cùng thịnh vượng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, việc đảm nhận vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV năm 2026 và đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội lần này vừa là vinh dự, trách nhiệm to lớn, vừa là cơ hội chiến lược để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ động và tích cực trong hợp tác tiểu vùng Mekong, khu vực có ý nghĩa an ninh và phát triển hàng đầu đối với Việt Nam.

Đây cũng là bước cụ thể hóa sinh động đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, phát huy vai trò trọng yếu của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thông qua việc tổ chức thành công hội nghị, Việt Nam hướng tới việc củng cố sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa các nước Mekong, đồng thời tạo dựng các dư địa tăng trưởng mới phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.