Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)