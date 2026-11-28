Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 - Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 - Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. Ảnh: Quang Vinh

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Quang Vinh

Các đại biểu dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Quang Vinh