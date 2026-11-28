Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 11.
ACMECS 11 là sự kiện đa phương quan trọng do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2026, mở ra chương mới cho hợp tác tiểu vùng, góp phần hiện thực hóa tiềm năng phát triển và thúc đẩy thịnh vượng chung trong toàn khu vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị ACMECS lần thứ 11.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu.
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu.
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu.