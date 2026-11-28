Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN