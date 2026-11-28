Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.