Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing dự Phiên Toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trưởng đoàn khách mời dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trưởng đoàn khách mời dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trưởng đoàn khách mời dự Phiên toàn thể hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trưởng đoàn khách mời dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)