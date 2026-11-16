Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49: Trung Quốc đề xuất 3 định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 5 năm Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác Trung Quốc - ASEAN đạt nhiều kết quả tích cực. Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai bên năm 2025 vượt 1.000 tỷ USD, tăng 20,1% so với năm 2021.

Hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng phát triển nhanh chóng. Về cơ chế hợp tác, hai bên đã ký Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 (ACFTA 3.0), tạo nền tảng thể chế cho việc xây dựng thị trường khu vực quy mô lớn. Việc triển khai cơ chế thị thực ASEAN cũng góp phần thúc đẩy lưu chuyển nhân lực, vốn và công nghệ trong khu vực, nâng cao hiệu quả kinh tế…

Để quan hệ giữa hai bên tiếp tục duy trì phát triển, Thủ tướng Trung Quốc đề xuất 3 định hướng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN.

Thứ nhất, ông Lý Cường đề nghị củng cố nền tảng hòa bình và an ninh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, hai bên cần tăng cường tin cậy chiến lược, giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, cùng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc mong muốn sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), tạo cơ sở thể chế vững chắc cho việc duy trì hòa bình và ổn định lâu dài tại vùng biển này.

Thứ hai, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy phát triển và thịnh vượng khu vực, tận dụng việc Nghị định thư ACFTA 3.0 có hiệu lực để làm sâu sắc hơn hợp tác chuỗi cung ứng và sản xuất, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông như đường sắt, đường bộ, đồng thời tăng cường kết nối về cơ chế, tiêu chuẩn và quy tắc. Trung Quốc ủng hộ thiết lập quan hệ đối tác hợp tác năng lượng Trung Quốc - ASEAN và cơ chế hội nghị bộ trưởng năng lượng hai bên; đồng thời mong muốn phối hợp với ASEAN tổ chức tốt Năm hợp tác AI vào năm 2027, triển khai hợp tác theo mô hình “AI+” và nghiên cứu kết nối với Hiệp định khung kinh tế số ASEAN.

Thứ ba, ông nhấn mạnh cải thiện phúc lợi người dân là nhiệm vụ chung. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp cho Quỹ Hợp tác Trung Quốc - ASEAN, tăng cường hợp tác với ASEAN trong giảm nghèo, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững.