Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), Thủ tướng Lawrence Wong chính thức công bố chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2027 của Singapore là “Hội nhập sâu rộng hơn, Quan hệ đối tác rộng mở hơn” (Deeper Integration, Wider Partnerships). Tại buổi lễ, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã trao chiếc búa biểu trưng cho Thủ tướng Lawrence Wong, đánh dấu việc chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Philippines sang Singapore.

Theo Thủ tướng Singapore, ASEAN đang đứng trước môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, khi cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột tại những khu vực xa Đông Nam Á và gián đoạn kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động đến an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và đời sống người dân. Nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh ASEAN không thể kiểm soát những biến động bên ngoài, nhưng có thể chủ động lựa chọn cách thức ứng phó. Việc tăng cường hợp tác nội khối và mở rộng mạng lưới đối tác sẽ giúp ASEAN nâng cao khả năng định hình tương lai của chính mình.

Về ưu tiên hội nhập sâu rộng hơn, Thủ tướng Lawrence Wong cho rằng ASEAN cần tăng cường kết nối trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ số và năng lượng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy xây dựng một thị trường thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới.

Theo ông, hội nhập kinh tế sâu rộng không chỉ giúp các nền kinh tế ASEAN phát huy tiềm năng tăng trưởng, mà còn mở rộng cơ hội việc làm, đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thủ tướng Singapore đặc biệt nhấn mạnh những cơ hội từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, coi đây là các lĩnh vực ASEAN cần tăng cường phối hợp để duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Đối với ưu tiên mở rộng quan hệ đối tác, ông Lawrence Wong cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng phân cực, ASEAN cần tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác với tất cả các đối tác. Năm 2027 cũng đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong quan hệ đối ngoại của ASEAN, trong đó có 50 năm thiết lập quan hệ với Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU), cùng 30 năm hợp tác ASEAN+3 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Thủ tướng Singapore, hai ưu tiên trên có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Một ASEAN hội nhập sâu rộng sẽ trở thành đối tác có giá trị hơn đối với thế giới, trong khi mạng lưới quan hệ đối tác rộng mở sẽ tạo thêm cơ hội phát triển và góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, ông Lawrence Wong ghi nhận những tiến triển quan trọng trong hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt là việc ASEAN ký kết Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) tại hội nghị lần này. Hiệp định hướng tới hài hòa các quy định về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu và thúc đẩy liên kết kinh tế số, với kỳ vọng góp phần đưa quy mô kinh tế số ASEAN đạt khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Các nước thành viên cũng đạt tiến triển trong việc hoàn tất thủ tục phê duyệt trong nước đối với Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) nâng cấp và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc phiên bản 3.0. Trong đó, ATIGA nâng cấp bổ sung các quy định liên quan đến ứng phó khủng hoảng và bảo đảm thương mại những mặt hàng thiết yếu như lương thực, vật tư y tế. Hiệp định ASEAN – Trung Quốc phiên bản 3.0 mở rộng hợp tác sang thương mại số, công nghệ xanh và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lawrence Wong cũng đánh giá cao việc Timor-Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của ASEAN trong năm 2025, đồng thời bày tỏ mong đợi quốc gia này sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2029.

Nhấn mạnh năm 2027 cũng là dịp ASEAN kỷ niệm 60 năm thành lập, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với tất cả các nước thành viên nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự tin vào tương lai và rộng mở với thế giới. Theo ông, sức mạnh lớn nhất của ASEAN trong suốt 6 thập kỷ qua chính là khả năng hợp tác bất chấp những khác biệt, và tinh thần đó sẽ tiếp tục có ý nghĩa quyết định trong việc ứng phó với các thách thức những năm tới.