Hội nghị cấp cao APEC tạo cơ hội việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng giải đáp những vấn đề thanh niên đặt ra tại buổi đối thoại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của thanh niên, ghi nhận đề xuất để các bên liên quan nghiên cứu, triển khai giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với thanh niên, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy tiềm năng, thế mạnh, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mừng khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục vụ phát triển khoa học và công nghệ. Do đó, tổ chức đoàn nắm chắc tình hình thanh niên trong tỉnh trong tham gia các lĩnh vực; những khó khăn, vướng mắc; tìm hiểu, nghiên cứu các cơ chế, chính sách và chủ động kết nối làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên về cơ hội việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, An Giang đang chuẩn bị và triển khai các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc mở ra rất nhiều cơ hội việc làm phong phú cho người lao động, nhất là lực lượng thanh niên hiện tại cũng như về lâu dài. Vì vậy, tổ chức đoàn và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp cũng như các đoàn viên thanh niên cần chủ động kết nối, gặp gỡ giới thiệu việc làm, cung ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn, doanh nghiệp tại đảo ngọc Phú Quốc.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động nắm bắt cơ hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh An Giang

Chị Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang, phát biểu.

Đại diện tổ chức đoàn thanh niên một số địa phương và đoàn viên, thanh niên đã trao đổi nhiều nội dung, vấn đề, trong đó tập trung vào cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm; hạn chế, vướng mắc trong thực hiện các hoạt động, mô hình bảo vệ môi trường; tiếp cận nguồn vốn, phát triển thị trường; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Đây là những vấn đề thiết thực, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và định hướng phát triển của thanh niên trong giai đoạn mới.

Chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Phát (đoàn viên phường Long Xuyên) chia sẻ, xuất phát từ mong muốn nâng cao giá trị nông sản địa phương, chị đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm bánh phồng nấm rơm mang thương hiệu Tài Phát. Dự án đã đạt được một số giải thưởng tại các cuộc thi khởi nghiệp và sáng tạo kỹ thuật.

Quá trình phát triển sản phẩm, chị Yến nhận được sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn về nguồn vốn vay khởi nghiệp, được kết nối tham gia các cuộc thi khởi nghiệp và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quản lý, sản xuất, kinh doanh, mở rộng tư duy.

Mỗi giai đoạn khởi nghiệp đều có thử thách khác nhau từ việc hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm đến xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, đòi hỏi người khởi nghiệp phải không ngừng đổi mới và thích nghi.

Chị Yến đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm duy trì và mở rộng các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là hoạt động kết nối với cộng đồng doanh nhân, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tư vấn phát triển mô hình kinh doanh và tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực phù hợp, nhất là được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên.