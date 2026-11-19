Tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 ở Thâm Quyết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất bốn trụ cột xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn: THX)

Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hơn 30 năm kể từ khi APEC ra đời, khu vực đã đạt được những bước tiến liên tục và tạo nên “kỳ tích châu Á-Thái Bình Dương” với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Tuy nhiên, thế giới hiện đang trải qua những biến đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ, trong khi đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghiệp. Trước những cơ hội và thách thức mới, các nền kinh tế cần thích ứng với thực tiễn, tạo động lực mới và mở ra triển vọng mới cho hợp tác khu vực.

Bốn đặc trưng

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, việc xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cần dựa trên bốn đặc trưng: đoàn kết và tương trợ; cởi mở và hội nhập; tinh thần chủ động và đổi mới sáng tạo; phát triển bao trùm.

Về đoàn kết và tương trợ, ông Tập Cận Bình cho rằng, các thành viên APEC như những hành khách cùng đi trên một con tàu. Để vượt qua những thách thức, các nền kinh tế cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, mở rộng lợi ích chung và từng bước củng cố ý thức cộng đồng.

Về cởi mở và hội nhập, ông nhấn mạnh, hợp tác mở là con đường chắc chắn để thúc đẩy phát triển và phục hồi kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Các nền kinh tế cần duy trì chủ nghĩa khu vực mở, thúc đẩy hội nhập kinh tế, xây dựng mô hình hợp tác cởi mở và liên kết thay vì khép kín hoặc phân mảnh. Ông kêu gọi thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, loại bỏ các trở ngại đối với lưu chuyển các yếu tố sản xuất và tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Đối với đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đây là động lực hàng đầu của phát triển. Các nền kinh tế cần tăng cường trao đổi, hợp tác khoa học và công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa các thành quả đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử. APEC cần phát huy vai trò là vườn ươm cho đổi mới về thể chế, tư duy và cải cách cơ cấu, qua đó giải phóng hơn nữa sức sống và tiềm năng kinh tế của khu vực.

Về phát triển bao trùm, ông Tập Cận Bình lưu ý, các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương có trình độ và nhu cầu phát triển khác nhau. Vì vậy, hợp tác cần phù hợp với điều kiện của từng bên, bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi, đáp ứng lợi ích của người dân và tính đến mức độ chấp nhận của tất cả các bên.

Bốn trụ cột hợp tác

Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh kỷ niệm tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 18/11. (Nguồn: THX)

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, ông Tập Cận Bình đề xuất bốn trụ cột hợp tác. Trụ cột thứ nhất là kinh tế và thương mại. Theo đó, các thành viên cần thúc đẩy hiện thực hóa Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), hướng tới tiêu chuẩn mở cửa cao hơn; tăng cường kết nối giữa các hiệp định kinh tế và thương mại trong khu vực; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và chuyển đổi số, đồng thời giảm các rào cản đối với hoạt động thương mại và đầu tư.

Ông cũng đề nghị đẩy mạnh đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác kỹ thuật về FTAAP nhằm nâng cao năng lực tham gia các khuôn khổ kinh tế, thương mại tiêu chuẩn cao của các nền kinh tế.

Trụ cột thứ hai là kết nối. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cần đồng thời tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối thể chế và giao lưu nhân dân. Về hạ tầng, các nền kinh tế cần hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, phát triển hải quan thông minh và giao thông thông minh.

Về thể chế, cần hài hòa hóa chính sách và quy định, tăng cường hợp tác thanh toán xuyên biên giới, duy trì sự ổn định và thông suốt của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Về giao lưu nhân dân, cần tạo thuận lợi cho đi lại vì mục đích kinh doanh, du lịch và các mục đích khác, đồng thời thúc đẩy trao đổi văn hóa để tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa người dân trong khu vực.

Trụ cột thứ ba là đổi mới sáng tạo. Ông Tập Cận Bình xác định kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) là những động lực thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Các nền kinh tế cần phát triển hạ tầng số, cải thiện quản trị dữ liệu và hợp tác trong khu vực, bảo đảm dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới hiệu quả, thuận tiện và an toàn.

Ông cũng kêu gọi xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cởi mở, khuyến khích ứng dụng rộng rãi AI, thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trụ cột thứ tư là phát triển. Để ứng phó với những thách thức toàn cầu liên tục xuất hiện, các nền kinh tế cần tăng cường nâng cao năng lực, thúc đẩy hợp tác khu vực về an ninh năng lượng và an ninh lương thực, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quản trị chống tham nhũng xuyên biên giới.

Ông Tập Cận Bình cũng đề nghị phối hợp hài hòa giữa phát triển tài nguyên, môi trường và dân số; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; mở rộng hợp tác xanh và phát thải carbon thấp nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, các thành viên APEC cần quan tâm cải thiện sinh kế, đầu tư cho con người, triển khai các chương trình thúc đẩy già hóa khỏe mạnh, tạo thuận lợi cho việc làm và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ và tăng cường trao đổi nhân tài trẻ, qua đó khai thác đầy đủ tiềm năng nguồn nhân lực của khu vực.

Về đóng góp của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, Bắc Kinh sẽ đóng góp 20 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động hợp tác thiết thực của APEC, đồng thời thành lập Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tại Thâm Quyến nhằm tiến hành nghiên cứu chính sách, trao đổi và cung cấp hỗ trợ về tri thức.

Theo nhà lãnh đạo, Trung Quốc cũng sẽ thành lập các cơ quan hợp tác trong những lĩnh vực như công nghệ số, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, năng lượng sạch và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và dựa trên đổi mới sáng tạo tại khu vực.