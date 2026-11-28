Chiều 28/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar, nước Chủ tịch ACMECS năm 2025-2026 với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững.”

Tham dự Hội nghị có Tổng thống Myanmar, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Myanmar nhấn mạnh sức mạnh tổng hợp của năm nước Mê Công xuất phát từ lòng tin và tình đoàn kết. Trên tinh thần đó, ACMECS cần phát huy thế mạnh của mình, gia tăng đóng góp vào vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững của khu vực./.