Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Hà Nội vào ngày 28/11/2026 do Việt Nam phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) tổ chức là một sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong.

Đây là sự kiện đa phương quan trọng mà Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2026, thể hiện trách nhiệm và vị thế, phát huy vai trò nòng cốt, định hình của Việt Nam đối với khu vực. ACMECS 11 góp phần mở ra một chương mới cho hợp tác tiểu vùng, biến những tiềm năng thành hiện thực thịnh vượng chung cho toàn khu vực.

ACMECS - tiếng nói chung của 5 nước Mekong

Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), trước đây có tên là Tổ chức Chiến lược Hợp tác Kinh tế (ECS), là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

ACMECS được thành lập vào tháng 11/2003 tại Hội nghị cấp cao Bagan (Myanmar), theo sáng kiến của Thái Lan và ban đầu gồm 4 nước là Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Tại Hội nghị này, các nước đã thống nhất đổi tên thành Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (tên của 3 dòng sông chính trong lưu vực sông Mekong).

Cũng tại Hội nghị cấp cao tháng 11/2003 này, các nước thành viên đã thông qua Tuyên bố Bagan và Chương trình hành động ACMECS, trong đó nêu 5 lĩnh vực hợp tác gồm: Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư; Hợp tác công nghiệp-nông nghiệp; Giao thông; Hợp tác du lịch; Phát triển nguồn nhân lực. Sau đó, tại hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 2 (tại Bangkok, Thái Lan, tháng 4/2006), các nước đã nhất trí bổ sung thêm lĩnh vực y tế.

Tại hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần 4 (tại Pakse, Lào, tháng 7/2006), các nước nhất trí tách lĩnh vực công nghiệp-nông nghiệp thành 2 lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp-năng lượng. Tại hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 4 (tại PhnomPenh, Campuchia, tháng 11/2010), các nước thống nhất bổ sung hợp tác trong lĩnh vực môi trường.

Như vậy, ACMECS hiện có 8 lĩnh vực hợp tác gồm: Thương mại-đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp-năng lượng; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế; Môi trường.

Về cơ chế hợp tác, ACMECS họp Hội nghị Bộ trưởng hàng năm và Hội nghị cấp cao ACMECS được tổ chức hai năm/một lần theo luân phiên chữ cái tên các nước. Đến nay, ACMECS đã tổ chức được 10 lần Hội nghị Cấp cao. Gần đây nhất, tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10 (năm 2024) do Lào chủ trì, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Vientiane và thúc đẩy hợp tác về quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông Mekong.

Sau hơn 20 năm hợp tác, các thành viên ACMECS đã đạt được một số thành tựu về mở rộng quan hệ đối tác, nỗ lực thúc đẩy quan tâm của quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước, ô nhiễm không khí, kinh tế số, thương mại số và phòng chống tội phạm mạng.

Có thể kể đến như: Nhật Bản hỗ trợ dự án phục hồi doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đại dịch COVID-19; Hàn Quốc hỗ trợ dự án hài hòa hóa quy định để tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới. Các nước Mekong xác định nhu cầu, còn đối tác có thể đem đến nguồn lực và kinh nghiệm đúng nơi cần thiết.

Hiện các nước thành viên đang tiến hành thủ tục thành lập Quỹ Phát triển ACMECS nhằm bảo đảm tính tự chủ về nguồn lực nội khối, đồng thời huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển để triển khai các dự án ưu tiên. Tất cả các nước thành viên đã cam kết đóng góp cho Quỹ. Đồng thời, các thành viên cũng nỗ lực thu hút nguồn lực từ nhiều đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Việt Nam chủ động, tích cực, trách nhiệm trong hợp tác ACMECS

Việt Nam chính thức tham gia ACMECS tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ 1 tại Thái Lan (tháng 11/2004). Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam luôn coi ACMECS là cơ chế hợp tác có ý nghĩa chiến lược, gắn với các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác ACMECS. Với vị trí cửa ngõ phía Đông của tiểu vùng Mekong, Việt Nam là một nhân tố không thể thiếu của các hành lang kinh tế ở khu vực. Việt Nam đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng mới, đóng góp xây dựng các văn bản quan trọng, hình thành và thúc đẩy các sáng kiến, hỗ trợ phát triển cho các nước thành viên, trong đó có phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng cơ sở. Việt Nam cũng đóng vai trò điều phối một số lĩnh vực hợp tác chuyên ngành và đã triển khai được nhiều hoạt động thiết thực giúp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa 5 quốc gia.

Việt Nam đã 2 lần tổ chức thành công hội nghị cấp cao ACMECS, đó là Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 3 tại Hà Nội (tháng 11/2008) và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 7 tại Hà Nội (tháng 10/2016).

Ngày 7/11/2008, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao lần thứ III về Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 3 tại Hà Nội (tháng 11/2008), các nước đã thông qua Tuyên bố các nhà lãnh đạo ACMECS về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư và du lịch, nhất trí ưu tiên hợp tác liên kết kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối nhằm đối phó với các thách thức và biến động bất lợi của suy giảm kinh tế thế giới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng bền vững tài nguyên lưu vực sông Mekong, Việt Nam tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác về môi trường và quản lý nguồn nước. Tại Hội nghị, Việt Nam đã đưa ra ý tưởng thành lập Nhóm Công tác về môi trường trong khuôn khổ ACMECS và đóng vai trò đồng chủ trì nhóm công tác.

Tiếp đó, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 7 tại Hà Nội (tháng 10/2016) với chủ đề “Hướng tới Tiểu vùng Mekong năng động và thịnh vượng.” Hội nghị Cấp cao ACMECS 7 đã tập trung thảo luận 2 nội dung chính gồm: Tăng cường kết nối khu vực nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế ACMECS; và Các định hướng hợp tác vì phát triển bền vững tại khu vực Mekong. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, nhất trí thúc đẩy các nội dung hợp tác ưu tiên của ACMECS bao gồm giao thông, tạo thuận lợi cho thương mại-đầu tư, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và môi trường.

Đáng chú ý, Hội nghị cấp cao ACMECS 7 đã cam kết tăng cường hợp tác nhằm hoàn thiện kết nối vận tải đa phương thức và tận dụng tối đa các mạng lưới giao thông đường bộ và hành lang kinh tế; Cùng nhau xây dựng các tuyến cao tốc dọc Hành lang Kinh tế phía Nam, trong đó xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ đô Phnom Penh; Thúc đẩy mở tuyến vận tải kết nối các nước thành viên ACMECS, trong đó có mở tuyến vận tải hành khách cố định Hà Tĩnh (Việt Nam)-Khammuon (Lào)-Nakhon Phanom (Thái Lan) và ngược lại; Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc Hành lang Kinh tế Đông-Tây và Hành lang kinh tế phía Nam; phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện mô hình kiểm tra Một cửa, một lần dừng;” Rà soát thực trạng ngành logistics và xác định phương thức nâng cao tính cạnh tranh của ngành logistics. Khuyến khích khu vực doanh nghiệp tham gia vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; Nỗ lực thực hiện đầy đủ Hiệp định GMS về tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua biên giới mà các nước ACMECS đều tham gia.

Phó Tổng thư Liên hợp quốc, Thư ký điều hành ESCAP Shamshad Akhtar phát biểu tại lễ Khai mạc Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 7 và Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 8, ngày 26/10/2016. (Ảnh: TTXVN)

ACMECS 11: Hướng tới ACMECS thông minh và bền vững

Tiếp nối thành công của hai kỳ hội nghị cấp cao trước, ngày 28/11/2026, Việt Nam phối hợp cùng Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế ACMECS, tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Hà Nội.

Hội nghị cấp cao ACMECS 11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” (Strengthening Socio-Economic Development Towards Smart and Sustainable ACMECS) với các nội dung chính gồm: Rà soát hợp tác ACMECS và Định hướng hợp tác trong tương lai.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, bám sát chủ đề chính của Hội nghị cấp cao ACMECS 11, các nước thành viên đạt được sự nhất trí cao đối với 3 nhóm ưu tiên chiến lược lớn:

Thứ nhất, gia tăng kết nối chiến lược và mở rộng không gian phát triển là ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy hạ tầng giao thông, thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi số, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Việc kết nối đồng bộ không chỉ giúp tối ưu hóa tiềm năng kinh tế của từng nước mà còn mở ra không gian phát triển chiến lược mới cho toàn tiểu vùng, cắt giảm chi phí giao dịch và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới.

Thứ hai, ứng phó hiệu quả với các thách thức chung và an ninh nguồn nước sẽ được lãnh đạo các nước tập trung thảo luận sâu rộng về cơ chế phối hợp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và đặc biệt là quản lý, sử dụng bền vững, công bằng tài nguyên nước sông Mekong. Đây được xác định là yếu tố quan trọng để bảo đảm sinh kế lâu dài, an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho hàng chục triệu người dân sinh sống dọc lưu vực sông.

Thứ ba, các cơ chế như ACMECS và CLMV sẽ đẩy mạnh liên kết với các chương trình phát triển của ASEAN, thu hút sự đồng hành của các đối tác lớn và các tổ chức tài chính quốc tế.

Sự gắn kết này giúp tạo sự cộng hưởng về nguồn lực và sáng kiến, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045, bảo đảm không một quốc gia hay tiểu vùng nào bị bỏ lại phía sau.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11, việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Dự kiến tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 do Việt Nam phối hợp với Myanmar chủ trì lần này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về những ưu tiên chung của năm nước Mekong. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên phối hợp chặt chẽ hơn, đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển, để những thành quả hợp tác đến được người dân và doanh nghiệp mỗi nước./.