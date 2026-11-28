Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith...

Chiến lược hợp tác ACMECS được thành lập năm 2003, gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đây là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả 5 nước Mê Công. Mục tiêu của ACMECS là hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững, tập trung vào 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Thương mại-đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp-năng lượng; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực; y tế; môi trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Hội nghị cấp cao ACMECS-11. Ảnh: VIỆT TRUNG

Những năm đã qua, các thành viên ACMECS đã đạt được một số thành tựu về mở rộng quan hệ đối tác, nỗ lực thúc đẩy quan tâm của quốc tế nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước, ô nhiễm không khí, kinh tế số, thương mại số và phòng chống tội phạm mạng.

Việt Nam đã chủ động tham gia ACMECS và có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác thông qua thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, nhất là đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS, thành lập Nhóm công tác về môi trường để thúc đẩy các nước thành viên hợp tác bảo vệ nguồn nước sông Mê Công; tổ chức thành công các hội nghị cấp cao ACMECS-3 vào năm 2008 và ACMECS-7 vào năm 2016 tại Hà Nội với nhiều kết quả thực chất.

Hội nghị cấp cao ACMECS-11 có chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”. Hội nghị tập trung rà soát hợp tác ACMECS, định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.