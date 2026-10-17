Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, hòa giải viên ở cơ sở xã Sốp Cộp được các báo cáo viên Sở Nông nghiệp và Môi trường truyền đạt 3 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi của Luật Đất đai năm 2024; Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường truyền đạt chuyên đề Luật Đất đai năm 2024.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, thực hành phân tích và xử lý các tình huống mâu thuẫn, tranh chấp đất đai thường phát sinh tại thôn, bản. Đồng thời, các hòa giải viên được bồi dưỡng kỹ năng lắng nghe, giải thích, thuyết phục và vận dụng hài hòa giữa quy định pháp luật với phong tục, tập quán tiến bộ của đồng bào địa phương.

Đội ngũ cán bộ, hòa giải viên ở cơ sở của xã Sốp Cộp tham gia hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, nhất là tại xã Sốp Cộp – địa phương được tỉnh lựa chọn làm điểm. Qua đó, nâng cao hiệu quả hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ thôn, bản, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.