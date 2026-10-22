Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026: Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy tài chính toàn diện

Tăng cường hợp tác tài chính khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 do Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo tài chính 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC).

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc

Hội nghị tập trung thảo luận bốn chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2026, gồm: Chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình; Tài chính cho hạ tầng số; Tiếp cận tài chính và Cơ hội cho mọi người (tài chính toàn diện); và Đối thoại tài năng tài chính trẻ. Hội nghị đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó có việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có bài phát biểu chính tại Phiên 1 về Triển vọng kinh tế và tài chính toàn cầu, chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam và định hướng chính sách hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027. Việc Việt Nam được mời phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận về các vấn đề vĩ mô then chốt cho thấy sự ghi nhận của các nền kinh tế APEC đối với những kết quả Việt Nam đạt được trong điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua.

Việt Nam thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số và bảo vệ người tiêu dùng

Tại Phiên 4 diễn ra sáng 21/10 với chủ đề “Tiếp cận tài chính và Cơ hội cho mọi người”, Ban Hỗ trợ chính sách APEC (PSU) đã trình bày báo cáo tổng hợp tập trung vào ba nội dung: tăng khả năng tiếp cận tài chính, cải thiện khả năng chi trả và nâng cao mức độ phù hợp của các dịch vụ tài chính với nhu cầu của người sử dụng.

Các nền kinh tế tập trung thảo luận về vai trò của số hóa, thanh toán điện tử, định danh số và dữ liệu tín dụng trong mở rộng tiếp cận tài chính; đồng thời nhấn mạnh số hóa không thể thay thế hoàn toàn các kênh cung ứng dịch vụ truyền thống và cần được triển khai đồng hành với các giải pháp bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại Phiên họp về “Tiếp cận tài chính và Cơ hội cho mọi người”

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định Việt Nam xác định tài chính toàn diện là một trong những ưu tiên quốc gia. Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam tập trung vào hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy tài chính số; mở rộng khả năng tiếp cận tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhóm yếu thế; phát triển hạ tầng thanh toán, kết nối dữ liệu; đồng thời nâng cao hiểu biết tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Phó Thống đốc, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam; với 88,96% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tương đương khoảng 28 lần GDP; tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20% tổng dư nợ.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, việc mở rộng tiếp cận tài chính cần đi đôi với bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ. Thành công của tài chính toàn diện không chỉ được đo bằng số lượng tài khoản được mở, mà quan trọng hơn là khả năng người dân và doanh nghiệp thực sự sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý, an toàn và hiệu quả. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các nền kinh tế APEC trong phát triển tài chính số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng.

Toàn cảnh phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hồng Kông, Trung Quốc

Việt Nam chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027

Với việc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam sẽ tiếp nối những kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, đồng thời định hình các ưu tiên mới cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) năm 2027. Bộ Tài chính Việt Nam, với vai trò cơ quan chủ trì Tiến trình FMP, sẽ phối hợp với NHNN tổ chức chuỗi hội nghị quan trọng trong năm 2027, gồm Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC, Hội nghị Quan chức Tài chính Cấp cao APEC và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC.

Các ưu tiên của Việt Nam trong FMP 2027 tập trung vào củng cố thị trường vốn; thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển; nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính. Qua đó, Việt Nam hướng tới đóng góp thiết thực vào hợp tác tài chính khu vực, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong APEC.