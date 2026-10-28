Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN: Vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường

Sáng 28/10, tại Cebu (Philippines), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20) diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Hiện thực hóa những nguyện vọng chung thành kết quả cụ thể

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Gilberto Teodoro cảm ơn các nước đã ủng hộ Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026, trong đó có việc tổ chức ADMM-20 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung".

Bộ trưởng Gilberto Teodoro nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), văn kiện nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực, đồng thời tròn 20 năm thiết lập cơ chế ADMM.

"Trong hai thập kỷ qua, cơ chế này đã cung cấp một nền tảng quan trọng, một diễn đàn đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác thực chất, cho phép ASEAN hiện thực hóa những nguyện vọng chung thành kết quả cụ thể cho người dân các nước ASEAN", Bộ trưởng Gilberto Teodoro khẳng định.

Quang cảnh hội nghị.

Trước những biến động lớn của thế giới, với cương vị Chủ tịch ADMM-20, Philippines nêu 3 thông điệp then chốt. Thứ nhất, trong một thế giới phân mảnh, sự ổn định nội bộ và tinh thần đoàn kết nội khối có ý nghĩa sống còn đối với ASEAN. Chỉ khi đoàn kết, ASEAN mới giữ vững được vai trò trung tâm và các nguyên tắc gắn kết khối, trong đó có tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Thứ hai, hợp tác thực chất giữa các cơ quan quốc phòng là yếu tố cốt lõi để tăng cường lòng tin và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Theo Bộ trưởng Gilberto Teodoro, thông qua ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), ASEAN đã đạt bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước, giao lưu nhân dân. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu chịu tác động của các cuộc xung đột, việc mở rộng hợp tác bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết, nhất là trước hiện tượng siêu El Niño có thể gây hệ lụy nghiêm trọng đến lương thực, nguồn nước, năng lượng và sự kết nối của từng quốc gia.

Thứ ba, với vai trò Chủ tịch ADMM-20 và ADMM+ lần thứ 13, Philippines mong muốn tạo môi trường thuận lợi để các bên trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần đoàn kết ASEAN, hướng tới một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thông qua các Tuyên bố chung

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Philippines hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục củng cố đoàn kết, sức mạnh của ASEAN nhằm chủ động, linh hoạt ứng phó với các thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường.

Các đại biểu tham dự ADMM-20 chụp ảnh chung.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM). Trưởng đoàn các nước ASEAN thông qua các sáng kiến mới trong khuôn khổ ADMM, gồm: Tài liệu khái niệm về Chương trình trao đổi lãnh đạo trẻ ADMM; Tài liệu khái niệm về tăng cường liên kết giữa ADMM+ và đối thoại quốc phòng trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF); Tài liệu khái niệm Hội thảo khả năng tự cường an ninh hàng hải trong bối cảnh các công nghệ mới nổi-Dự án triển khai Tài liệu khái niệm Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ góc độ quốc phòng (AOIP DP); Tài liệu đề xuất tổ chức Hội thảo ADMM+ về hóa học, sinh học và phóng xạ (CBR); Hướng dẫn về các thông lệ và nghi thức của ADMM và ADMM+.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN kỷ niệm 50 năm ký kết TAC và Tuyên bố chung kỷ niệm 20 năm thiết lập ADMM. ADMM-20 cũng thảo luận công tác chuẩn bị cho ADMM+ lần thứ 13 và một số vấn đề liên quan.