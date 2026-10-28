Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN: Philippines kêu gọi giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình

Hội nghị ADMM lần thứ 20 diễn ra ở thành phố Cebu, Philippines. (Nguồn: CDN Digital)

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM) tại thành phố Cebu, Philippines, ông Teodoro nhấn mạnh: “ASEAN được thành lập trên niềm tin rằng sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đa dạng. Vì vậy, chúng ta không được để những khác biệt chia rẽ nội bộ”.

Ông nói thêm, những bất đồng, kể cả trên Biển Đông, cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và hợp pháp. Quan chức Philippines cũng kêu gọi tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới biển.

Bên cạnh vấn đề hàng hải, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đề nghị ASEAN mở rộng hợp tác về an ninh lương thực và năng lượng trong bối cảnh các cuộc xung đột bên ngoài khu vực gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Ông cũng cảnh báo hiện tượng siêu El Niño có thể tác động đến nguồn cung lương thực, nước, điện và khả năng kết nối trong khu vực.

Đề cập căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, ông Teodoro hoan nghênh những nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài. Philippines tái khẳng định tiếp tục tham gia tiến trình do lãnh đạo các nước thống nhất, trong đó có nhóm quan sát viên ASEAN, đồng thời tôn trọng những cân nhắc và nhạy cảm của các bên liên quan.

Trong khuôn khổ các cuộc họp, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN dự kiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 13 (ADMM+) và gặp riêng các lãnh đạo quốc phòng Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Hội nghị ADMM 20 diễn ra ngày 28-29/10 tại thành phố Lapu-Lapu, Philippines, với sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên. Philippines hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2026, với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai”.

Tại hội nghị, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN dự kiến tuyên bố chung nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 20 năm thành lập ADMM, đồng thời nhất trí triển khai một số sáng kiến và hoạt động mới.