Hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, toàn tỉnh có 130 sản phẩm của 47 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đăng ký tham gia bình chọn.

Các sản phẩm được chia thành 3 nhóm, gồm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 28 sản phẩm; nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 82 sản phẩm; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng có 20 sản phẩm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn và các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày.

Các sản phẩm tham gia bình chọn khá đa dạng, mang đặc trưng thế mạnh sản xuất và làng nghề của tỉnh như: máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, cói mỹ nghệ, gốm sứ mỹ nghệ, cơm cháy và các sản phẩm chế biến nông sản, thực phẩm.

Qua đánh giá, phần lớn sản phẩm đáp ứng các tiêu chí bình chọn, có mẫu mã, kiểu dáng phù hợp thị hiếu người tiêu dùng; nhiều sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, chú trọng bảo vệ môi trường. Một số sản phẩm đã được công nhận OCOP, giúp tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và mang lại doanh thu cho cơ sở sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Giám khảo cũng chỉ ra một số hạn chế: Một số sản phẩm có sản lượng, doanh thu còn thấp; năng lực mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường hạn chế; mẫu mã chưa phong phú, sức tiêu thụ chưa cao.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm và đối chiếu các tiêu chí theo quy định, Ban Giám khảo thống nhất đề nghị Hội đồng bình chọn xem xét, công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Các sản phẩm được đề nghị công nhận có số điểm bình quân từ 75-89 điểm.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, Hội đồng bình chọn đã biểu quyết thống nhất công nhận 60 sản phẩm tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan trong triển khai công tác bình chọn.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, minh bạch, qua đó lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng, giá trị và tiềm năng phát triển.

Đồng chí đề nghị Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm được bình chọn; đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm tham gia các hoạt động triển lãm, xúc tiến thương mại trong thời gian tới.

Đối với 60 sản phẩm được công nhận, các cơ sở sản xuất cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì để lựa chọn những sản phẩm có thế mạnh tham gia bình chọn cấp quốc gia.

Cùng với đó, Sở Công Thương cần đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, trung tâm thương mại và các kênh phân phối phù hợp; chú trọng các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Việc đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, khách du lịch không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Ninh Bình.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Công Thương sớm xây dựng kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2027, chủ động triển khai các khâu chuẩn bị; nghiên cứu kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Giám khảo nhằm huy động thêm ý kiến chuyên môn, nâng cao chất lượng đánh giá, lựa chọn được những sản phẩm thực sự tiêu biểu, có khả năng phát triển và cạnh tranh trên thị trường.