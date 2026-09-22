Hội nghị BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh lần thứ 2

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quan trọng: Quy chế làm việc của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quy định của BCH Đảng bộ về phân cấp quản lý cán bộ kiểm tra; Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình, Kế hoạch công tác từ nay đến hết năm 2026 và Chương trình công tác năm 2027; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các tháng còn lại năm 2026.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các dự thảo Kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy, bao gồm: Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Thực hiện Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 28/8/2026 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 28/8/2026 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Các dự thảo văn bản trình tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm cơ sở chính trị và pháp lý phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng như nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Đồng chí đề nghị các chi bộ trực thuộc tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu; khẩn trương rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản để trình ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì nội dung thảo luận.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, cụ thể hóa các Chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng việc xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ thực tiễn của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách lớn về đất đai; phối hợp vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương. Đồng chí đề nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.