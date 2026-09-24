Hội nghị bất thường kiện toàn nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI

Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua thông báo về việc thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI đối với đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Yên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh do chuyển công tác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI đối với đồng chí Lò Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đồng chí Vàng A Cậy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, thống nhất hiệp thương cử đồng chí Lò Thị Thúy Hà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kiện toàn, bổ sung nhân sự.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chá A Của nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung nhân sự nhằm củng cố tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, trọng tâm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, xây dựng mô hình “Bàn trà Mặt trận, lắng nghe tiếng dân”, xóa nhà tạm, hỗ trợ hộ khó khăn; đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức MTTQ ở cơ sở, chăm lo đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân.