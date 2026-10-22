Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 10/2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí báo cáo viên Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 là dịp để đội ngũ báo cáo viên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động; đồng thời vận dụng hiệu quả những nội dung được tiếp thu vào thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029” ; lãnh đạo Bộ Y tế thông tin chuyên đề: “Thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030”;đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin chuyên đề: “Những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; giải pháp trọng tâm trong thời gian tới”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tham mưu, định hướng, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tuyên truyền triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, gắn với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn; về nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; về các hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, trên cơ sở các chuyên đề lãnh đạo các Bộ báo cáo, các đồng chí báo cáo viên tập trung tuyên truyền đậm nét, trong đó xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng và gắn với những vấn đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này; các phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 4 tuần, chia thành 2 đợt. Đợt I tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, gồm tuần thi thứ nhất từ 11 giờ ngày 22/10 đến hết ngày 1/11/2026 và tuần thi thứ hai từ ngày 2/11 đến hết ngày 8/11/2026. Đợt II tổ chức trên App Tuyên giáo, gồm tuần thi thứ ba từ ngày 9/11 đến hết ngày 15/11/2026 và tuần thi thứ tư từ ngày 16/11 đến hết ngày 22/11/2026. Tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2026.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Hệ thống thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo) và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết của cuộc thi.

Đối tượng dự thi gồm: Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.