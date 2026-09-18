Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9: Định hướng tuyên truyền về tăng trưởng kinh tế và đối ngoại, ngoại giao

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có hơn 230 báo cáo viên các cấp; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc; Trưởng các ban Đảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị các xã, phường.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Thông tin 2 chuyên đề trọng tâm

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026 và những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Nội dung chuyên đề tập trung cập nhật bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, đồng thời làm rõ những giải pháp chiến lược nhằm tạo động lực, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Báo cáo viên các cấp tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chuyên đề thứ hai về “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”, do đồng chí Vũ Duy Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày.

Báo cáo viên các cấp tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hai chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ báo cáo viên nắm chắc tình hình, cập nhật những chủ trương, định hướng lớn, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao; từ đó chủ động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và các địa phương tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là giải pháp thúc đẩy chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhiều thách thức đang đặt ra.

Các báo cáo viên cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 25, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 24, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; quan tâm tuyên truyền phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ; chăm lo đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa