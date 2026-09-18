Sáng 18-9, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 1.900 điểm cầu trong cả nước với gần 74.000 đại biểu, trong đó tỉnh Khánh Hòa có 64 điểm cầu với hơn 4.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa có các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Võ Hoàn Hải; Phạm Thị Xuân Trang; Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”. Đại diện Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ngành Tuyên giáo cả nước tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, bám sát tài liệu chính thức của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao; nhấn mạnh, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước vừa qua đã khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Về tình hình kinh tế - xã hội, cần tuyên truyền nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm rất lớn, môi trường quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tuyên truyền việc đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lịch sử, qua đó nhằm tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị, vận hành quốc gia, tạo ra năng lực phát triển mới và chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, hội nhập, lấy con người làm chủ thể trung tâm, là mục tiêu, động lực và phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đề nghị tuyên truyền Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nhấn mạnh công tác tư tưởng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tập trung vào một số điểm: Công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; tạo đồng thuận xã hội thông qua công khai, minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội… Đồng thời, tuyên truyền Nghị quyết số 24, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan tỏa các mô hình mới, cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, khơi dậy khát vọng cống hiến và tư duy đột phá vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo cả nước tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876 - 1-10-2026); việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ và đường cao tốc; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc chăm lo đời sống Nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai…

Tin, ảnh: N.V