Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Các Cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; Cơ quan tham mưu giúp việc về công tác tuyên giáo Đảng ủy HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo, công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong nước 9 tháng năm 2026 và những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Theo đó, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011; ước tính tăng trưởng quý III tiệm cận 9%. Sản xuất công nghiệp tăng 11,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về những kết quả nổi bật trong hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Việt Nam tiếp tục tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, an toàn, bình đẳng và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

Hội nghị cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền những hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới và vai trò, đóng góp của ngành Tuyên giáo trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngành Tuyên giáo tập trung tuyên truyền Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW, cảm nhận ngay liên tục ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ, nhất là trên đường cao tốc; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân.