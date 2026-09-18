Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước với khoảng 74.000 đại biểu tham dự.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị; các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự.

Các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong thời gian tới; kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới.

Qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội

Hội nghị góp phần kịp thời cung cấp thông tin chính thống, thống nhất nội dung tuyên truyền, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị