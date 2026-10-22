Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo các chuyên đề: Chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029; thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030; những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sơn La.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, diễn ra trong 4 tuần, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 08/11 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn/); đợt 2 từ ngày 09/11 đến ngày 22/11 trên ứng dụng Thông tin tuyên giáo và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết của cuộc thi.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các phong trào thi đua về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sơn La.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền; chủ động nghiên cứu, nắm vững các nội dung được thông tin tại hội nghị, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các thành tựu về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành công dân số và xây dựng xã hội số.