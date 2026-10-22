Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đội ngũ báo cáo viên Trung ương của tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029; thực trạng công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025, phương hướng giai đoạn 2026-2030; kết quả bước đầu trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số và những giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Hội nghị cũng định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia". Cuộc thi gồm 4 tuần, diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2026 với 2 đợt thi dành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nội dung thi tập trung tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và kiến thức, kỹ năng số cơ bản. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ http://baocaovien.vn và App Tuyên giáo và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có đường dẫn (link) liên kết cuộc thi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền; chủ động nghiên cứu, nắm vững các nội dung được thông tin tại hội nghị, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về giáo dục, y tế và chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia", góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống...