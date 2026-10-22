Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 3 cấp: Trung ương, tỉnh và xã với trên 80.000 đại biểu tại 2.070 điểm cầu.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; kết nối với 134 điểm cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường với hơn 4.700 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('5aaa15f5e0b6a3014997ba9c5be44e88')

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề về: Chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029; thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030; những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc như: 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11..., gắn với chương trình, kế hoạch của từng địa phương.

Ban Tuyên giáo Trung ương phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia” diễn ra từ ngày 22/10 - 22/11/2026 với 4 tuần thi, 2 đợt thi: Đợt 1, thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên (baocaovien.vn); đợt 2, thi trên hệ thống thông tin tuyên giáo (App tuyên giáo).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống.