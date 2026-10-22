Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10-2026

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương kết nối trực tuyến tới điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước với hơn 80 ngàn đại biểu tham dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Tại điểm cầu Thành ủy Đồng Nai và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: Chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Bộ Y tế thông tin chuyên đề: “Thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025 và phương hướng giai đoạn 2026-2030”. Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin chuyên đề: “Những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; giải pháp trọng tâm trong thời gian tới”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, trong tháng 11, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong đó, chú ý tuyên truyền một số văn bản ban hành sau hội nghị như: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới... Qua tuyên truyền những nội dung nêu trên để làm nổi bật kết quả, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hội nghị, khẳng định hội nghị đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đã tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, phản ánh tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đồng thời phê phán các biểu hiện triển khai hình thức, thiếu quyết liệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tuyên truyền tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2026; tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026; phản ánh nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa những tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035; việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV gắn với kết quả, ý nghĩa các hoạt động đối ngoại, ngoại giao cấp cao thời gian gần đây.

Ngoài ra, tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.