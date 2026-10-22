Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.L

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 3 chuyên đề, gồm: Chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029; thực trạng công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030; những kết quả bước đầu trong xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đây là những nội dung quan trọng, góp phần cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức và định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: N.L

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: N.L

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tình hình phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm; nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”, nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/10- 22/11/2026.