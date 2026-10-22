* Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”

Sáng 22-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10-2026 và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước, với hơn 80.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo, cán bộ các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu thuộc Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ; các báo cáo viên Trung ương; các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Lê Vinh Liên Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Các đồng chí: Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Sanh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tham dự.

Đồng chí Lê Vinh Liên Trang chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa; cùng dự có đồng chí Trần Ngọc Sanh, Hà Hồng Hạnh.

Các đồng chí: Lê Vinh Liên Trang, Phạm Thị Xuân Trang và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo các chuyên đề: Chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029; thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030; những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền các nội dung trong tháng 11 theo thông tin, tài liệu đã được Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp bằng các hình thức phù hợp. Đồng chí nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm tập trung tuyên truyền trong tháng 11:

Thứ nhất, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Nổi bật là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng trọng dụng tài năng, lựa chọn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; thống nhất mục tiêu phát triển, tăng trưởng ngân sách và phát huy nguồn lực đến năm 2027 đạt tăng trưởng hai con số. Đồng thời tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Chú ý phản ánh việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn địa phương; biểu dương các cách làm sáng tạo, hiệu quả; phản ánh vướng mắc cần tháo gỡ và phê phán những biểu hiện hình thức, thiếu quyết liệt.

Thứ hai, tuyên truyền Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI với khối lượng công việc rất lớn, kéo dài, gồm 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác lập pháp; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các vấn đề quan trọng khác; hoạt động giám sát.

Thứ ba, tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẳng định Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ nguồn lực mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực ứng phó thách thức.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, khẳng định mặc dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội cả nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, tập trung tuyên truyền quyết tâm của Trung ương phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, lạm phát bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, tạo thế và lực cho các năm tiếp theo.

Thứ năm, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 11 (kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11...).

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”, thiết thực đưa NQ 57 vào cuọc sống và hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày công dân số. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, diễn ra trong 4 tuần, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 22-10 đến 8-11 trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn/); đợt 2 từ ngày 9 đến 22-11 trên ứng dụng Thông tin tuyên giáo và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết của cuộc thi. Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này; các phong trào thi đua về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản...