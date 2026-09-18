Hội nghị báo cáo viên Trung ương: Định hướng tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, đối ngoại và công tác tư tưởng

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.

Đồng chí Thân Văn Nghiệp phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới.

Trước tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp, diễn biến nằm ngoài dự báo, song với tinh thần chủ động, nhiều chủ trương, định hướng lớn và cơ chế, chính sách mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước đã được ban hành.

Đặc biệt, nhiều chính sách về tài khóa, tiền tệ, khoa học-công nghệ, hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao được đẩy mạnh, giúp kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực; lạm phát cơ bản được kiểm soát; thị trường vốn, bảo hiểm có bước phát triển mới…

Thông tin chuyên đề về kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước và những định hướng thời gian tới, đồng chí Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam, qua đó góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hợp tác và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Tiếp tục bám sát tài liệu chính thống để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; không khai thác nội dung tiêu cực, nội dung ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Chú trọng thông tin tuyên truyền chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Tuyên truyền chiến dịch chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn. Cùng đó quan tâm công tác phòng, chống thiên tai; kỳ họp không thường lệ Quốc hội khóa XVI, kết quả hội nghị Trung ương Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV…

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Thân Văn Nghiệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ tuyên truyền viên của tỉnh tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuyên truyền hoạt động chào mừng, Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh; thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, định hướng và mục tiêu phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc triển khai thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm. Tuyên truyền chỉ đạo của tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030; công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt...

Tuyên truyền kết quả các cuộc tiếp và làm việc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các tập đoàn, tổ chức quốc tế. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.