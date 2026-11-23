Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm tỉnh kết hợp trực tuyến kết nối tới các điểm cầu xã, phường, địa phương trong tỉnh với trên 3.800 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin nhanh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quân sự, quốc phòng năm 2027 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin nhanh về tình hình quân sự, quốc phòng tại hội nghị.

Theo đó, năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc; phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng"; Nắm chắc tình hình trên không, ngoại biên, biên giới, nội địa, địa bàn trọng điểm và không gian mạng; Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TU ngày 12/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng xã, phường không ma túy; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 51 tại hội nghị.

Đến giữa tháng 11/2026, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành 169/274 nhiệm vụ Trung ương giao. Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở chính thức vận hành với dữ liệu đất đai, bảo hiểm xã hội được làm sạch và xác thực đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối. Cùng với đó, nền tảng chính quyền số vận hành thông suốt hơn; hạ tầng số vươn tới vùng sâu, vùng xa; an ninh mạng được bảo đảm. Toàn tỉnh có 5.164 trạm phát sóng, trong đó 632 trạm 5G; phủ sóng 4G đạt 99,5%; 100% khu, cụm công nghiệp có sóng 5G; 99/99 xã, phường có kênh truyền số liệu chuyên dùng đạt băng thông theo yêu cầu. Đặc biệt, đến ngày 31/10/2026, tỉnh đã phủ sóng toàn bộ 69 thôn trắng sóng, lõm sóng, 100% thôn, bản đã có sóng di động; 14 trên 17 điểm trường lõm sóng đã có sóng.

Các đại biểu được thông tin về tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 32/99 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy đã được công nhận năm 2025; 25 xã, phường đảm bảo 3/3 tiêu chí không ma túy theo Quyết định 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu cũng được báo cáo viên Trung ương tại tỉnh thông tin về kết quả một năm triển khai thực hiện Đề án 17-ĐA/TU về xây dựng thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại tỉnh Lào Cai; Quy định 33-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận và những nội dung trọng tâm triển khai.

Đồng chí Đặng Hải Sơn - báo cáo viên Trung ương tại tỉnh thông tin về kết quả một năm triển khai thực hiện Đề án 17 tại hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị từ những nội dung được thông tin tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc những vấn đề cốt lõi, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để vận dụng phù hợp vào công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 12.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2027.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền về kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; phòng, chống ma túy theo Nghị quyết 51-NQ/TU…