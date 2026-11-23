Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các chuyên đề: Những kết quả chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư năm 2026 và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư đến năm 2030, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sơn La; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong kỷ nguyên số - thực tiễn tại tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu dự hội nghị.

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; làm rõ ý nghĩa của các quyết sách tại kỳ họp trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tháng 12/2026.

Tập trung tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thu hút đầu tư năm 2026 và định hướng đến năm 2030; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về triển khai các nghị quyết của Đảng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chính sách vị trí việc làm viên chức; tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.